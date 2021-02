(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Di Battista: “Salvini ha paura di governare, per questo non ha voluto il voto” “Perché non credo in questo Governo? Perché è un’accozzaglia indecorosa, un assembramento pericoloso. Salvini adotterà la stessa strategia che ha adottato con il Conte I, ovvero far credere di picconare il più possibile il Governo. Non se la prenderà contro Draghi perché è un pavido. E’ questa la ragione per cui Salvini non è voluto andare al voto: perché aveva paura di governare e di prendersi determinate responsabilità”. Così Alessandro Di Battista in una diretta instagram per rispondere ai suoi sostenitori. / Instagram Alessandro Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev