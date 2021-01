(Agenzia Vista), Giordania 10 gennaio 2021 Di Maio in Giordania: “Sosteniamo l’impegno umanitario del Regno con i rifugiati” “Al collega Safadi ho espresso il nostro apprezzamento per l’impegno del Regno sul piano umanitario a sostegno dei rifugiati della regione, la Giordania sopporta un peso significativo ed è necessario che la comunità internazionale continui a sostenere il vostro Paese”. Così il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi di Maio durante la conferenza stampa per la missione di Stato in Giordania. Durata: 01_02 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev