(Agenzia Vista) Israele, 29 ottobre 2020 Di Maio visita memoriale della Shoah a Gerusalemme e depone fiori in ricordo delle vittime Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Gerusalemme ha visitato il memoriale della Shoah e ha depositato fiori in ricordo delle vittime. Il ministro si è fermato per un momento a guardare la parete che ricorda le vittime italiane. Di Maio subito dopo ha visitato anche il memoriale per i bambini. 01_06 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev