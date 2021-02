Roma, 18 feb. (askanews) - "In tempi di pandemia non dovrà essere trascurata la condizione di coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate esposti al rischio e alla paura del contagio e particolarmnte colpiti dalle misure necessarie per contrastare il virus". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua replica alla Camera ha ricordato le difficili condizioni dei carcerati, costretti a rinunciare e permessi e visite a caus delle restrizioni per il coronavirus.