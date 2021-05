Draghi e Von der Leyen aprono Health summmit: vaccini per tutti

Milano, 21 mag. (askanews) - L'Italia guida il vertice internazionale sulla salute, "Global Health Summit", presieduto a Roma da Mario Draghi, a nome della presidenza italiana del G20, insieme con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a fianco del presidente del Consiglio a Villa Pamphili. Un vertice che riunisce, in videoconferenza scienziati e esperti da tutto il mondo."La pandemia di Covid ha mostrato l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare l'emergenza sanitaria attuale e quelle future", ha detto Draghi aprendo il summit che ha tre obiettivi principali, come indicato da Von der Leyen."Mettere sotto controllo la pandemia ovunque, assicurarci vaccini per tutti e ovunque, non solo condividendo export ma anche la duzione, e prevenire le crisi future".