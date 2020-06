(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2020 Elezioni, bagarre al Senato, respinta proposta Calderoli per 3 voti, è polemica su presenze in Aula Il Senato respinge per 3 voti proposta di Calderoli (Lega) sulle elezioni e scoppia la bagarre sulla presenza o meno in Aula del Senato di alcuni senatori, precedentemente non presenti nell'emiciclo, che sarebbero entrati in Aula dopo che la presidente Elisabetta Casellati aveva aperto la votazione elettronica di controprova. Le opposizioni chiedono a Casellati una verifica dei video della seduta. La presidente ha quindi sospeso i lavori, scandendo che "non voglio nè ombre nè sospetti e chiedo la verifica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev