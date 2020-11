(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2020 Energia, Conte: “Per ridurre emissioni Paesi Ue si devono sostenere in transizione a sostenibilità” “Occorre una trasformazione rapida e strutturale dei sistemi economici dei Paesi europei basata su infrastrutture e tecnologie orientate alla sostenibilità ambientale. In Europa dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo sostenre i Paesi che hanno maggiore difficoltà”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento all'evento "GenerazioneEnergia. Ecologia, Economia, Equità per un nuovo modello di progresso". / Giuseppe Conte Durata: 02_09 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev