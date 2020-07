(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2020 Familiari, amici e parenti ricordano Mario Cerciello a un anno dall'omicidio, il videoracconto La fiaccolata in ricordo di Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso a Roma nella notte del 26 luglio 2019 mentre era in servizio. Presenti sul posto i suoi colleghi, tra i quali Varriale, in servizio con lui la tragica notte, oltre alla vedova Rosa e alla madre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev