(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2020 Family Act, Bonetti: "Ok Camera ad assegno unico, momento storico" "La Camera ha appena approvato all'unanimità l'assegno unico e universale. Un momento storico per il Paese e la politica, che con un voto trasversale rimarca l'assunzione di una responsabilità piena e importante, di tutti, per le famiglie". Così il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, su Facebook. Facebook Bonetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev