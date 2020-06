(Agenzia Vista) Milano, 27 giugno 2020 Fase 3, a Milano ritornano gli artisti di strada: “Le città senza musica sono più tristi” “Il lockdown è stato un periodo difficile per gli artisti di strada, soprattutto per chi fa solo questo mestiere e ci deve vivere” spiegano due giovani musicisti che si esibiscono in piazza Duomo a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev