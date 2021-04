Fedriga: “Per sfruttare Pnrr, mettere da parte campanilismi e particolarismi inutili”

(Agenzia Vista) Roma, 28 Aprile 2021 “Abbiamo ora di fronte un’occasione unica per il rilancio e la modernizzazione del nostro grande, bel Paese offerta dal Pnrr. Occorre però canalizzare le energie di tutti i soggetti del territorio muovendosi come un unico soggetto senza inutili campanilismi e particolarismi”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, nel suo intervento in apertura dell’Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev