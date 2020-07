(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2020 Fico far ripartire scuola per far ripartire il Paese Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora hanno partecipato alla prima Relazione al Parlamento sulle attivita' svolte nel 2019 dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, illustrati dal direttore generale Domenico De Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev