(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 Fisco, Casellati: “Sistema magmatico, difficile per contribuente orientarsi tra le norme” "Il nostro sistema fiscale è magmatico. Le regole che lo governano sono tra le più stratificate, mutevoli e precarie al mondo. Non è facile per il contribuente orientarsi all'interno delle norme tributarie, tanti sono i margini di ambiguità interpretativa; difficoltà che incontra anche l'amministrazione nella stima e nel controllo delle imposte". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un passaggio del suo intervento alla cerimonia Inaugurale dell'Anno Giudiziario Tributario 2021. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev