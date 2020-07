(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 Fisco, Gualtieri: "Nuovi rinvii e rateizzazione debito" "Saranno riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza prevedendo la possibilità di rateizzare il debito fiscale su un orizzonte temporale definito in modo da assicurare che per il 2020 si riduca sensibilmente il peso dell'onere che altrimenti graverebbe su contribuenti in difficoltà. Saranno differiti ulteriormente i termini per la ripresa della riscossione attualmente fissati al 31 agosto". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio. Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev