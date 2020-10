(Agenzia Vista) Milano, 23 ottobre 2020 Fontana: "Fare di tutto per evitare lockdown nazionale. In Lombardia 5mila nuovi casi" "Purtroppo la linea del contagio è in crescita e oggi ci sono cinquemila positivi in più rispetto a ieri e 350 ricoverati in intensiva". Lo ha detto il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev