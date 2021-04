Fontana: "Preoccupato per tensioni sociali, mancano certezze sul futuro"

(Agenzia Vista) Milano, 06 aprile 2021 "Non sono spaventato ma preoccupato perchè quando arriviamo a questo punto vuol dire che l'esasperazione è arrivata a un livello di guardia preoccupante e dobbiamo capire come tante persone stanno soffrendo e hanno drammi che derivano dalla mancanza di certezza per il futuro e della mancanza di lavoro. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che le limitazioni comportano un disagio personale che, se sommato alle preoccupazioni economiche, genera una miscela preoccupante". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo oggi pomeriggio al webinar "La centralità della Regione per il futuro economico post pandemia" organizzato da Aime (Associazione degli Imprenditori Europei) nel quadro di "7 incontri per 7 domande in 70 minuti". Aime Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev