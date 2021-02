(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 febbraio 2021 Gentiloni: “Prevediamo PIL economia UE tornerà a livelli pre-crisi nel 2022” “Visto che la recessione del 2020 non è stata così profonda come atteso, e grazie alle conquiste per quanto riguarda i vaccini, noi adesso prevediamo che l’economia UE tornerà a i suoi livelli pre-crisi di PIL nel 2022”. Così il Commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Bruxelles, nell’ambito della presentazione delle previsioni economiche d’inverno. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev