(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2021 Giornata vittime Covid, Berlusconi: "Giornata di dolore e raccoglimento, procedere con vaccini" "Questa è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid, questa terribile, insidiosa malattia, che ha colpito tanti di noi, ha seminato e continua a seminare lutti, dolore, angoscia in tutto il mondo. Per questo dobbiamo essere uniti e procedere con i vaccini. Io ho avuto il Covid e rivolgo un saluto a tutti i malati, ma sono sicuro che ce la faremo", così Silvio Berlusconi in un video-messaggio su Facebook per la Giornata delle vittime del Covid. / Facebook Silvio Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev