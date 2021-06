(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 “Sono sei i quesiti referendari che il 3 giugno presenteremo in Cassazione: responsabilità civile dei giudici, separazione delle carriere dei magistrati, custodia cautelare, abrogazione della legge Severino, abolizione della raccolta firme per le liste magistrati, voto per i membri non togati dei consigli giudiziari". È quanto ha spiegato Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev