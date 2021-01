Governo, Bonino punge Conte su voltagabbana e legge elettorale

Roma, 19 gen. (askanews) - "Lei ha anche annunciato un vivo interesse per la legge elettorale proporzionale: presidente non è il suo compito, non spetta a lei nè favorire nè ostacolare, è una prerogativa parlamentare": è la 'lezione' che la senatrice Emma Bonino ha rivolto nell'aula del Senato, durante la discussione generale sulla fiducia al governo, al premier Giuseppe Conte che anche oggi, nel suo discorso, ha ribadito l'apertura verso una legge elettorale proporzionale."Ci ha annunciato una svolta necessaria, lo penso anche io, ma una svolta non può avvenire in continuità con la compagine governativa attuale, amcora meno se sostenuta da una maggioranza raccogliticcia fondata da chi veniva chiamato sprezzantemente voltagabbana e che adesso fate assurgere a salvatori della Patria. Questo non è essere responsabile, ne tantomeno costruttori", ha attaccato la senatrice di Più Europa."Non sto difendendo Renzi che peraltro egocentrico com'è nonapprezzerebbe neppure, sto dicendo che le questioni però erano aperte prima dello strappo di cui vi siete stupiti", ha spiegato.