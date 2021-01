(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Governo, caos in Senato su voto Ciampolillo, Casellati: "Votazione chiusa". E chiede la "Var" Dopo le vibranti proteste della maggioranza per permettere a Lello Ciampolillo di votare sulla fiducia al governo, la presidente del Senato, Maria Alberti Casellati, chiede di rivedere il video per stabilire se la richiesta sia arrivata prima o dopo il suo pronunciamento sulla chiusura del voto. Una sorta di 'Var' politica. /Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev