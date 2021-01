(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Governo, Conte: "Se non ci sono numeri esecutivo va a casa" "Su responsabili no logiche di annessione, ma un invito franco per rimanere tutti a testa alta. Se non ci sono numeri esecutivo va a casa. Siamo in democrazia". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula al Senato nella replica relativa al dibattito sulle sue comunicazioni sulla crisi di Governo. /Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev