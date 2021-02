Governo, Crimi: "Da M5s sforzi, da Iv ostruzionismo. Vogliono solo le poltrone" "Sono state due giornate intense, il risultato è chiaro. Abbiamo fatto grandi passi avanti nei confronti di Italia Viva con l'obiettivo di dare al Paese un governo per affrontare le questioni urgenti. Malgrado questo, abbiamo assistito da parte della delegazione di Italia Viva un'attività di ostruzionismo, malgrado questo c'è stato un continuo dire no. L'obiettivo era ottenere qualche poltrona più, hanno richiesto ministeri, questa è stata la richiesta più pressante. Non abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla figura di Conte, e hanno sindacato sui ministeri degli altri. Non abbiamo messo veti sui nomi. Renzi ha posto davanti l'interesse del Paese quello suo per avere qualche poltrona in più". Il capo politico M5s, Vito Crimi, al termine del tavolo di maggioranza a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev