(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 dicembre 2020 Governo, Gentiloni: "Nessuna interferenza Ue su dinamiche Italia" "La Commissione è a favore della stabilità e della governance, ma ciò non vuol dire che noi interferiamo nelle dinamiche nazionali e, per quanto riguarda l'Italia, la stabilità del Governo dipende dal Parlamento e dal dibattito politico italiano". Così il Commissario europeo dell'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza. / Ebs Durata: 01_06 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev