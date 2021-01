(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2021 Governo, Meloni: "Da centrodestra nessuna possibilità di sostegno a Conte" "Cosa diremo al presidente della Repubblica, come centrodestra? Anzitutto, che non c'è alcuna possibilità che chiunque di noi sostenga Giuseppe Conte". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook. Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev