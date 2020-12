(Agenzia Vista) Venezia, 22 dicembre 2020 Grandi navi in laguna a Venezia, Zaia: “Governo pensa a soluzione offshore, noi perplessi” “C’è da parte del Governo una posizione che loro ritengono rispettosa dell’indirizzo UNESCO di far uscire le grandi navi dalla laguna e quindi una posizione da parte del Governo di pensare a una soluzione offshore. Offshore comunque fuori dalla laguna. Non si è ben capito se miglia fuori, oppure a ridosso. Sembra più a ridosso. Noi abbiamo qualche perplessità su tutta questa partita, ma ci siamo lasciati con un nulla di fatto”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia parlando dell’ultima riunione del ‘Comitatone’ al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook / Facebook Luca Zaia Durata: 01_44 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev