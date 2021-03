Milano, 6 mar. (askanews) - Il Dalai Lama si è vaccinato contro il Covid-19. Il monaco buddista, leader spirituale del Tibet, è stato ripreso in un video mentre riceve l'iniezione in un centro vaccinale di Dharamshala, in India. Una occasione anche per raccomandarsi con tutti: "E' molto importante, io l'ho fatto e lo voglio condividere: bisogna avere il coraggio di vaccinarsi", ha dichiarato.