(Agenzia Vista) Usa, 06 luglio 2020 Il Dipartimento di Stato americano in un video: "Nelle scuole della regione dello Xinjiang, il Partito Comunista Cinese penalizza gli studenti uiguri e i membri di altri gruppi minoritari musulmani per aver parlato la loro lingua madre e proibisce di pregare e indossare qualsiasi abbigliamento religioso nel campus." Twitter Department of State agenziavista.it