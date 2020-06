(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2020 Il pianto di Enzo Salvi per il pappagallo preso a sassate: "Violenza inaudita e gratuita" L'attore Enzo Salvi si sfoga in un video su Facebook parlando del suo pappagallo preso a sassate da un 25enne: "Quello che è successo a Fly è inaudito, così tanta violenza gratuita. io non me ne do una spiegazione. Io prego per lui". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev