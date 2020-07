Il premier olandese Rutte: "Ci sono progressi ma discussioni difficili" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 luglio 2020 Il premier olandese Rutte: "Ci sono progressi ma discussioni difficili" "Bene, abbiamo parlato di nuovo di tutto oggi. Tuttavia, sono stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda le riforme, un punto importante per i Paesi Bassi. Non ci siamo ancora ma ci sono alcuni progressi. Sul punto bilancio per i prossimi sette anni, sì, è ancora difficile. Non abbiamo ancora concluso riguardo alle dimensioni del Recovery Fund ma vedo alcuni progressi su tutti questi punti. Stasera si è anche parlato a lungo dello stato di diritto. Discussioni difficili anche lì, ovviamente. Quindi serve ancora domani per concludere su tutto.” Così il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, incontrando la stampa olandese al termine della seconda giornata di consiglio europeo a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev