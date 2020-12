(Agenzia Vista) Roma, 6 dicembre 2020 In allestimento il presepe di Piazza San Pietro, il Papa "Simbolo di speranza" “Come vedete, nella piazza è stato innalzato l’albero di Natale, e il presepe è in allestimento. In questi giorni, anche in tante case vengono preparati questi due segni natalizi, per la gioia dei bambini e anche dei grandi. Sono segni di speranza, specialmente in questi tempi difficili”. Così Papa Francesco durante la settimanale preghiera dell’Angelus. Durata: 01_04 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev