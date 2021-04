In Ohio notte di proteste per la 16enne uccisa dalla polizia

Milano, 22 apr. (askanews) - Centinaia di persone in strada a Columbus, Ohio, per un'altra notte di proteste dopo la morte di Ma'Khia Bryant, 16enne uccisa dalla polizia durante un intervento per una lite.L'uccisione della ragazza arriva a pochi giorni dalla storica sentenza contro l'agente che ha ucciso George Floyd, ritenuto colpevole di tutti i capi di accusa.