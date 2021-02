(Agenzia Vista) Venezia, 4 febbraio 2021 Incarico Draghi, Zaia: “Da Salvini senso responsabilità. Chiunque governerà sa non sarà passeggiata” “Io vedo da parte di Salvini il senso di responsabilità”. Lo ha detto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa sulla situazione Covid-19 in diretta su Facebook, rispondendo a una domanda sull’incarico a Mario Draghi. Zaia ha poi aggiunto: “Si incontreranno. Di certo la Lega non va a chiedere posti, questo è poco ma sicuro. Se fossi io al tavolo chiederei dell'autonomia, è ovvio, farei questa domanda subito. Però immagino che Salvini poi presenterà come annunciato anche lumi sulla sull'idea di ripresa economica, sulla tassazione, sulle riforme da fare. Certo è che chiunque vada a gestire questo Paese, a governare questo Paese sa che non sarà una passeggiata, questo poco ma sicuro”. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev