(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2020 INFOGRAFICA Ecco come sarà il rientro a scuola dei bimbi da 0-6 anni Pronte le linee guida del Ministero dell'Istruzione per il rientro a scuola in sicurezza della fascia 0-6 anni. Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali, così come i genitori al momento di accompagnare a scuola i figli. L’accoglienza, compatibilmente con gli spazi a disposizione, dovrà avvenire all’esterno, prevedendo punti di ingresso e uscita differenti. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore e si potrà tenere un registro delle persone che accedono alla struttura. L’organizzazione degli spazi prevede la separazione di gruppi diversi, a seconda delle età, assegnando materiale didattico, oggetti e giocattoli in maniera esclusiva a specifici gruppi. Dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente classi o sezioni. Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli negli istituti, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso. Bambini e personale non dovranno avere sintomi respiratori o febbre oltre i 37.5°C e non dovranno essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev