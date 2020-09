(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2020 INFOGRAFICA Smart Working, dopo l'emergenza servono nuove regole Lo smart working, fondamentale durante il lockdown, si prepara ad una nuova veste. I sindacati spingono perché sia regolato attraverso la contrattazione collettiva e non con una legge, per assicurare diritti e tutele a chi vi fa ricorso. I temi principali sono gli orari di lavoro, la strumentazione tecnologica e il diritto alla disconnessione. La necessità di definire un'intesa tra governo e parti sociali si fa impellente in vista della fine dello stato di emergenza, prevista per il 15 ottobre. Il lavoro agile è disciplinato dalla legge n. 81/2017, ma durante lo stato di emergenza si è fatto ricorso alla procedura semplificata di comunicazione. Cgil Cisl e Uil sono concordi: “Fondamentale definire le regole dello smart working con un protocollo capace di dare grande forza alla contrattazione”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev