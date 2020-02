Napoli, 27 feb. (askanews) - "Il caloroso abbraccio di Napoli per la visita con il Presidente Macron. Non solo gli amici napoletani, ma anche tanti turisti italiani e stranieri. La bellezza dell'Italia non ha frontiere". Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si è concesso un bagno di folla assieme al presidente francese a Napoli, dove si è tenuto il vertice bilaterale Italia-Francia.