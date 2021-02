(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2021 05-02-21 Kompatscher: "Alto Adige sarà in arancione, contagi forse per varianti" "Non è facile adottare misure restrittive. Ieri ho voluto sentire il ministro Speranza per avere un quadro della situazione e anche a livello generale si teme un'accelerata legata alle nuove varianti presenti sul territorio. Noi saremo classificati in zona arancione ma con un tasso di infezione molto alto forse dovuto già alla presenza della mutazione del virus". Così il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher in conferenza stampa Land Südtirol Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev