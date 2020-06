(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2020 L'Ambasciatore Usa Lewis Eisenberg in visita allo Spallanzani a Roma Il Presidente della regione Lazio Zingaretti: "L'Ambasciatore degli Stati Uniti, Lewis M. Eisenberg ha fatto visita allo Spallanzani. Ora dobbiamo aprire una stagione per sconfiggere il virus e fare in modo che anche il Covid finisca nelle pagine dei libri di storia e non delle cronache del presente". Facebook Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev