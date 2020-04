L'Azerbaigian vicino a Italia: tricolore su Heydar Aliyev Center

Roma, 9 apr. (askanews) - L'Azerbaigian esprime nuova solidarietà all'Italia e alla lotta che la penisola sta portando avanti contro il Covid-19. Dopo il video del Baku Media Center, nella notte tra l'8 e il 9 aprile l'Heydar Aliyev Center, tra i monumenti simbolo della capitale Baku, si è tinto con i colori della bandiera italiana per iniziativa della Fondazione Heydar Aliyev con in sottofondo ancora una volta il "Nessun dorma" di Puccini. Nel video pubblicato sulla pagina Facebook dell'ambasciata dell'Azerbaigian a Roma alcune immagini dell'iniziativa.La Fondazione Heydar Aliyev da anni lavora per la diffusione della cultura azerbaigiana nel mondo e la realizzazione di progetti di cooperazione culturale internazionali e ha un ruolo speciale nella collaborazione culturale tra Italia e Azerbaigian.