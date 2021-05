La cerimonia di commemorazione del 43esimo anniversario dell’omicidio di Aldo Moro

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2021 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori in via Caetani per commemorare il 43esimo anniversario dell’uccisione del leader della Democrazia Cristiana. Erano presenti anche la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera, Roberto Fico, la Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la Sindaca di Roma, Virginia Raggi. A rappresentare il Pd una delegazione composta a Provenzano e Delrio mentre per Italia Viva era presente Luciano Nobili. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev