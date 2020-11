(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2020 La replica di Di Maio a Fratelli d'Italia: "Stop cooperazione? Andate a dirlo a nostri imprenditori" "L'Italia ha una sua postura internazionale, l'Italian Way anche grazie alla cooperazione. La cooperazione allo sviluppo è anche un modo per garantire l'accesso economico in alcuni paesi, "vi sfido a chiederlo agli imprenditori italiani". Lo ha detto Luigi Di Maio, intervenuto alla commissione Esteri della Camera. 04_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev