(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2021 "La stanza degli abbracci", il primo spot firmato da Tornatore per promuovere vaccino Covid "La stanza degli abbracci" è il titolo del primo di 4 spot, ideati e diretti pro bono da Giuseppe Tornatore, su richiesta del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, che ha coinvolto il regista siciliano per la promozione nazionale della campagna di vaccinazione anti-covid appena partita. 02_16 Presidenza del Consiglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev