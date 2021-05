La street art di Banksy in mostra al Teatro Nuovo di Milano

(Agenzia Vista) Milano, 19 Maggio 2021 La street art di Banksy in mostra a Milano. Fino al 30 giugno, il Teatro Nuovo, in piazza San Babila, ospita “The world of Banksy - The Immersive Experience”. un percorso espositivo dedicato al misterioso artista e writer inglese, attivo dagli anni ’90, che comprende oltre 60 opere d'arte di proprietà privata in versione stampata e più di 30 murales a grandezza naturale firmati da quello che è considerato uno dei maggiori esponenti della street art contemporanea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev