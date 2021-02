(Agenzia Vista) Francoforte, 22 febbraio 2021 Lagarde: “La BCE continuerà a sostenere tutti i settori dell'economia” “La BCE continuerà a sostenere tutti i settori dell'economia mantenendo condizioni favorevoli di finanziamento durante il periodo della pandemia, così come ha fatto dall'inizio della crisi. Questo impegno implica considerare gli indicatori lungo l'intera catena di trasmissione della nostra politica monetaria - dai tassi privi di rischio ai costi dei prestiti pubblici ai mercati dei capitali fino ai prestiti bancari per le imprese e le famiglie”. Così la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde intervenendo alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'UE. / EbS / Europe by Satellite Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev