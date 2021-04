(Agenzia Vista) Roma, 6 aprile 2021 “Oggi purtroppo ho dovuto camuffarmi per farmi ascoltare. Se fossi venuto non camuffato non mi avrebbe ascoltato nessuno. Io non voglio fare come a Washington ma quell’immagine ha fatto il giro del mondo e ho pensato anche io di farmi notare in questo modo” sono le parole del ristoratore modenese Hermes Ferrari sceso in piazza a Montecitorio travestito da “sciamano di Capitol Hill”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev