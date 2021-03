(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2021a Lupi (Noi con L'Italia): "Governo Draghi in discontinuità, non abusare dei DPCM" "Avevamo chiesto al governo Draghi discontinuità nella gestione della pandemia con una accelerazione sul piano dei vaccini e una discontinuità nella comunicazione delle scelte. Sul piano vaccini le prime scelte arrivano, nella comunicazione mi sembra che finalmente ci sia discontinuità e non ci sono più certezze. I DPCM arrivano prima ma credo che non si debba abusare con l'uso dei DPCM speriamo che si facciano decreti nel confronto del Parlamento. Noi sottolineiamo che le scuole debbano essere le ultime ad essere chiuse e che ristori debbano arrivare immediatamente." Così Maurizio Lupi (Noi con l'Italia) fuori Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev