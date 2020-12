(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2020 Manovra, Capone (UGL): “Servono correttivi per superare crisi pandemica” “Bisogna proporre e portare a termine dei correttivi sulla manovra finanziaria. Bisogna preoccuparsi dei trasporti, del lavoro e delle pensioni, per dare la possibilità al nostro popolo per superare la fase peggiore della crisi pandemica. E poi ci vuole una riforma del fisco, affinché il potere di acquisto, l’economia si rimetta in moto. Dobbiamo allargare la platea dell’Ape sociale, arrivando magari all’Ape aziendale. Bisogna permettere ai comuni di assumere nuove persone. Sono interventi che permetterebbero di agevolare la ripresa economica e la funzionalità della pubblica amministrazione”. Queste le parole di Paolo Capone, segretario generale del sindacato UGL, in un’intervista sulla legge di bilancio, davanti Palazzo Chigi. Durata: 00_52 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev