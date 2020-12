(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2020 Manovra, Misiani:“Necessaria correzione ma nessun problema di coperture” “Se rimane questo testo la detrazione non è più di 1.200 euro a decrescere con tutti i parametri che conoscete, ma diventa di 600 euro, cioè la metà. Questo è il punto. Quindi: non solo non c’è un problema di copertura, ma se la norma rimanesse così come è scritta avremmo circa 1 miliardo e 600 milioni di euro che non verrebbero in realtà impegnati, perché la detrazione a norma di legge sarebbe la metà di quella che era l’intenzione del Governo e di quello che sta scritto peraltro nella relazione tecnica”. Così il Vice Ministro Antonio Misiani nel suo intervento in Senato durante la discussione della Legge di bilancio prima di aggiungere: “Per intervenire è necessaria una norma di legge. Il Governo ha intenzione di farlo il prima possibile, sostanzialmente immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio con un decreto-legge che interverrà in questo senso”. / Senato web tv 02_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev