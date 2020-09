(Agenzia Vista) Sassari, 24 settembre 2020 Mattarella: “Disoccupazione e arretratezza del sud sono problemi da risolvere” Disoccupazione e ritardi del Sud sono i problemi da risolvere per creare nuovo sviluppo, sono i campi su cui si deve intervenire. Lo ha detto il Presidente Sergio Mattarella, all'Università di Sassari, citano Francesco Cossiga nel decimo anniversario della sua scomparsa. “Nel discorso di insediamento aveva assunto la gente comune come punto di riferimento per saldare passato e futuro, auspicando una nuova solidarietà per valori non soltanto personali ma soprattutto comunitari. Per avere speranza civile -disse- c'è bisogno di una giustizia sociale che non sia calata dall'alto ma condivisa e prodotta dai cittadini. Aggiungendo che lo sviluppo non si traduce in speranza civile se non si unisce alla capacità di risolvere i due grandi problemi della nostra vita nazionale: la disoccupazione e l'arretratezza delle aree meridionali. Parole lungimiranti di un italiano che ha servito il Paese con tutta la forza di cui è stato capace e del quale oggi, a dieci anni dalla scomparsa, onoriamo la memoria". / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev