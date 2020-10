(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre Meloni: “Conte dice che voto in Parlamento su Dpcm non lo riguarda? Come direbbe il Re Sole” “Conte dice che il voto in Parlamento sui Dpcm non lo riguarda? Un po’ come direbbe il Re Sole. Mi pare che lo riguardi eccome. Quando fu approvato l’emendamento Ceccanti ci fu detto che i Dpcm sarebbero passati dal Parlamento. Vogliamo votare sui provvedimenti presi dal Governo” queste le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a presidio organizzato dal partito in Piazza Capranica a Roma di fronte a Montecitorio. 01_02 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev